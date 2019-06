Le Commandement central de la marine américaine a annoncé, hier, le déploiement du navire de guerre amphibie «USS Boxer» dans la zone d’opérations de la cinquième flotte américaine, déployée dans le Golfe au large de l’Iran, transportant des milliers de Marines ainsi que des avions de combat et des hélicoptères, ont rapporté hier des médias locaux. La 11e unité expéditionnaire de l’US Navy, avec à sa tête le navire de guerre amphibie USS Boxer, est arrivée au large des côtes iraniennes, dans le Golfe qui, avec la mer Rouge, la mer d’Oman et l’océan Indien fait partie de la zone ou opère la cinquième flotte américaine, ont ajouté les mêmes sources. La nouvelle unité comprend également le dock de transport amphibie USS John P. Murtha et le navire amphibie de débarquement USS Harpers Ferry, a indiqué un communiqué du Commandement central des Etats-Unis publié lundi. Les bâtiments remplacent des navires dirigés par l’USS Kearsarge, présents sur le théâtre des opérations depuis avril, mais qui est maintenant en rotation. Le Pentagone avait déjà envoyé mi-mai dans le Golfe un navire de guerre transportant des véhicules, notamment amphibies, et une batterie de missiles Patriot, s’ajoutant au déploiement dans la région d’un porte-avions dont la présence a été justifiée par des menaces d’attaques «imminentes» attribuées à l’Iran. Les Etats-Unis avaient aussi annoncé, fin mai, le déploiement de 1.500 soldats supplémentaires au Moyen-Orient, invoquant des «menaces persistantes» contre les forces américaines.