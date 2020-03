Washington a convoqué vendredi l’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis après qu’un responsable chinois a relayé une théorie du complot selon laquelle l’armée américaine pourrait avoir introduit le nouveau coronavirus à Wuhan, d’où est partie l’épidémie. «Propager des théories du complot est dangereux et ridicule. Nous avons voulu avertir le gouvernement (chinois) que nous ne le tolérerons pas, pour le bien du peuple chinois et celui du monde», a indiqué un responsable du département d’Etat. «La Chine cherche à détourner les critiques sur son rôle dans le début de cette pandémie mondiale, sans informer le monde», a ajouté le responsable. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a laissé entendre jeudi soir sur Twitter que l’armée américaine aurait introduit le virus à Wuhan, où la plupart des scientifiques s’accordent à dire que l’épidémie a commencé en décembre. Interrogé à ce sujet, Donald Trump a assuré que la première phase d’un accord commercial crucial entre les Etats-Unis et la Chine ne pâtirait pas de ces rumeurs. «Ils savent d’où il vient (le virus). Nous savons tous d’où il vient», a-t-il ajouté, en balayant également la thèse avancée par M. Zhao