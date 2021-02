Les Etats-Unis ont dit, vendredi, lever la suspension de l’aide destinée à l’Ethiopie décidée par l’administration Trump du fait du controversé super-barrage construit par Addis-Abeba, et ont appelé de leurs vœux à une solution diplomatique impliquant l’Egypte et le Soudan. L’administration de Donald Trump avait annoncé en septembre suspendre 272 millions de dollars d’aide destinée à l’Ethiopie, accusée d’intransigeance alors que les pourparlers sur le grand barrage éthiopien de la Renaissance (Gerd) sous l’égide de Washington avaient échoué. L’administration de Joe Biden réexamine sa position sur le projet, considéré par l’Egypte et le Soudan comme une menace existentielle, mais a indiqué ne plus y conditionner son aide publique.