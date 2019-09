L’administration Trump veut «des progrès substantiels» dans les prochaines négociations commerciales avec la Chine, a déclaré jeudi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, au lendemain de l’annonce à Pékin et Washington d’une pause dans la guerre des tarifs douaniers.»Nous ne voulons pas d’un voyage qui ne soit qu’une série de discussions. Nous voulons faire des progrès substantiels», a dit M. Mnuchin sur la chaîne CNBC. Il a en outre souligné que Donald Trump était disposé à retirer ou à augmenter les tarifs douaniers sur les marchandises en provenance du géant asiatique, selon l’issue des discussions. Le président américain a pour sa part, laissé entendre, jeudi soir, qu’il n’excluait pas de signer un accord provisoire avec la Chine. «J’entends beaucoup d’analystes parler d’un accord provisoire, ce qui veut dire qu’on s’accorderait sur certaines parties, les plus faciles pour commencer. Mais ce n’est pas facile ou difficile. Soit il y un accord, soit il n’y en a pas. Mais c’est quelque chose qu’on pourrait envisager, j’imagine», a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Selon l’agence Bloomberg, son administration aurait envisagé de proposer un accord provisoire à la Chine pour reporter, voire annuler, certaines des taxes douanières que Pékin impose aux Etats-Unis. Pékin a annoncé, plus tôt, étudier la possibilité d’acheter davantage de produits agricoles américains, chers à Donald Trump et qui sont actuellement durement affectés par les représailles chinoises.»Les entreprises chinoises ont commencé à s’informer sur l’achat de produits agricoles américains», a assuré jeudi le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng. M. Gao a précisé que les produits en question comprenaient notamment le porc et le soja, que les agriculteurs américains exportaient massivement vers la Chine, avant le début des tensions. Le président «peut nouer un accord à tout moment mais il veut un bon accord», a martelé Steven Mnuchin, rappelant que Pékin s’était engagé, dès le début des discussions, «à rééquilibrer» les échanges commerciaux entre les deux pays. En 2018, les Etats-Unis ont accusé un déficit des biens de 419,52 milliards de dollars avec la Chine. En mai, «nous avions un (texte d’) accord de 150 pages sur le point d’être finalisé. Les Chinois ont fait volte-face», a souligné Peter Navarro. Et fin juillet, «nous n’avons, de toute évidence, pas fait les progrès que nous souhaitions» lors de la dernière réunion à Shanghai, la capitale économique chinoise, a relevé Steven Mnuchin. Il s’est refusé à dire quels étaient les points qui seraient spécifiquement discutés lors de la bilatérale de début octobre. Il a, en revanche, souligné que le dossier sensible de Hong Kong ne serait pas «sur la table» des négociations. «Cela relève du département d’Etat, pas du commerce», a-t-il commenté. M. Mnuchin a rappelé qu’au printemps, lorsque les deux pays étaient sur le point de signer un accord, le texte comportait sept chapitres. Et le premier portait sur la propriété intellectuelle et le transfert forcé des technologies. Ces commentaires interviennent alors que Pékin et Washington ont annoncé mercredi une pause dans l’escalade de leur guerre commerciale. La Chine, dont l’économie est de plus en plus affectée par une guerre commerciale qui dure depuis 18 mois, a consenti à exempter de droits de douane certains produits en provenance des Etats-Unis à la demande d’entreprises. L’hôte de la Maison-Blanche a, lui, annoncé qu’il reportait au 15 octobre au lieu du 1er la hausse des tarifs douaniers portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine «en signe de bonne volonté». Il a précisé que cette décision avait été prise à la demande du vice-Premier ministre chinois, Liu He, «en raison de la célébration, le 1er octobre, du 70e anniversaire de la République populaire de Chine».