Washington va mobiliser la communauté internationale en défense des musulmans ouïghours, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, a déclaré vendredi dernier le chef de la diplomatie américaine, estimant que leur traitement par Pékin était une «tache» sur la situation des droits humains dans le monde.»Cela risque d’être une des pires taches dans le monde en ce siècle», a prévenu Mike Pompeo, qui estime que la Chine joue «dans une catégorie à part lorsqu’il s’agit de violations des droits humains». Des experts et des organisations de défense des droits humains accusent Pékin d’avoir interné jusqu’à un million de musulmans, principalement d’ethnie ouïghoure, dans des camps du Xinjiang, région du nord-ouest de la Chine, en proie par le passé à des attentats attribués à des indépendantistes ou à des islamistes. Les autorités chinoises démentent ce chiffre et affirment que ces camps sont des centres de formation professionnelle contre la radicalisation. Selon le département d’état américain, il s’agit «d’un des problèmes les plus graves en matière de droits humains dans le monde aujourd’hui». Au cours de l’Assemblée générale de l’ONU, fin septembre, à New York, «nous allons organiser un certain nombre de rencontres où nous allons nous efforcer de rassembler des pays pour dénoncer ce qui se passe», a expliqué Mike Pompeo, estimant qu’il ne s’agissait «pas d’un problème de sécurité nationale» ou «d’extrémisme islamique», pour la Chine.