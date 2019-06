La première visite d’un président chinois depuis 14 ans en Corée du Nord a permis aux deux pays d’afficher leur entente retrouvée, après les tensions apparues du fait du programme nucléaire nord-coréen et des sanctions internationales contre Pyongyang — appliquées aussi par Pékin. La visite de deux jours, qui s’est achevée hier, sert aussi les intérêts du dirigeant chinois avant sa rencontre de la semaine prochaine avec son homologue américain au Japon, qui sera largement dominée par le conflit commercial entre les deux géants du Pacifique. La conjoncture le sert: après les embrassades du sommet historique de Singapour en juin 2018, le rapprochement Trump-Kim semble dans l’ornière. Washington exige la dénucléarisation définitive de la Corée du Nord avant d’envisager une levée des sanctions internationales, ce que Pyongyang refuse. Xi Jinping «se sert de sa visite à Pyongyang pour démontrer au président Trump que la Chine joue un rôle indispensable dans la péninsule» coréenne. Le président américain lui-même a par le passé fait le lien entre les deux dossiers. S’il a qualifié Xi Jinping «d’ami», il l’a aussi traité de «joueur de poker de classe mondiale» l’an dernier, disant avoir décelé un changement d’attitude chez Kim Jong Un après que ce dernier eut rencontré le président chinois. L’homme fort de Pékin utilise sans nul doute la Corée du Nord comme un atout dans sa confrontation avec Washington, estime Ahn Chan-il, un transfuge nord-coréen désormais chercheur à Séoul. L’accueil triomphal qu’il a reçu en Corée du Nord lui permet de dire que «l’alliance scellée dans le sang entre Pékin et Pyongyang (durant la guerre de Corée, 1950-53) ne sera pas bouleversée par Trump», quelles que soient les incitations économiques agitées par le président américain. Mais en dépit des quatre visites en Chine de Kim Jong Un l’an dernier, la relation entre les deux pays n’est pas encore totalement remise sur les rails, souligne Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université du peuple à Pékin, rappelant que la Chine continue à appliquer les sanctions.» Avec l’amélioration des relations, la Chine peut retrouver un peu d’influence sur la Corée du Nord, mais au bout du compte c’est toujours Kim Jong Un qui prend ses propres décisions», estime l’expert. Signe que les deux voisins ne sont pas forcément sur la même longueur d’ondes, la télévision chinoise CCTV a fait dire à Kim Jong Un qu’il était prêt à «faire preuve de patience» dans ses tractations avec les Etats-Unis — une phrase absente des compte-rendus des médias nord-coréens. A Pékin, le quotidien de langue anglaise China Daily a fait valoir que l’influence de la Chine sur son petit voisin était limitée.»Le monde espère peut-être que le dirigeant chinois a le pouvoir magique de transformer une pierre en or en la touchant, mais on ne saurait espérer que M. Xi puisse résoudre tous les dossiers de la péninsule coréenne avec une visite de deux jours», a souligné le quotidien chinois.