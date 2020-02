La Chine est prête à offrir assistance et matériel médical aux pays africains face à l’épidémie de coronavirus, qui constitue pour eux un défi de santé publique, a déclaré hier le président chinois Xi Jinping. Jusqu’à présent, l’Egypte est le seul Etat d’Afrique à avoir enregistré un cas confirmé de contamination. «Les pays africains sont confrontés à de nombreux défis en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie», a souligné Xi Jinping, lors d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. «La Chine est disposée à fournir aux pays africains le matériel médical dont ils ont un besoin urgent, y compris des tests de dépistage», a-t-il déclaré. Xi Jinping a également promis un renforcement de «la coopération sino-africaine en matière de santé publique et de prévention et de contrôle des maladies». Selon l’OMS, si des cas de contamination apparaissaient en grand nombre, les pays africains pourraient être confrontés à des pénuries de kits de dépistage et d’équipement de protection. Les systèmes de santé devront prendre en charge des malades atteints de défaillances respiratoires, de chocs septiques ou de défaillance simultanée de plusieurs organes, a relevé son directeur. La Chine avait envoyé en 2014 des centaines de médecins, épidémiologistes, ingénieurs, infirmiers et techniciens en Afrique de l’Ouest pour combattre l’épidémie d’Ebola.