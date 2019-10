Le président chinois Xi Jinping a rendu hommage hier à son lointain prédécesseur Mao Tsé-Toung, à l’héritage controversé, à la veille de la célébration du 70e anniversaire du régime communiste. Accompagné de dignitaires du régime, l’actuel président, parfois présenté comme le plus puissant dirigeant chinois depuis Mao (1949-1976), s’est rendu au mausolée où est conservée la momie du fondateur de la Chine communiste sur l’immense place Tian’anmen, au cœur de Pékin. Xi Jinping s’est incliné à trois reprises, a rapporté l’agence Chine nouvelle. Aucune image de la cérémonie n’a toutefois été diffusée. Les hommages des dirigeants chinois au «Grand timonier», responsable de la mort de millions de ses compatriotes par ses campagnes politiques controversées, sont plutôt rares. Xi Jinping s’était incliné sur la momie de Mao pour la dernière fois en 2013, à l’occasion du 120e anniversaire de sa naissance. Le président Xi va présider aujourd’hui les célébrations du

70e anniversaire depuis la place Tian’anmen, où Mao proclama la République populaire de Chine le

1er octobre 1949, au terme de la guerre civile. Un défilé civil et militaire géant est prévu. Après la mort de Mao, le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir a engagé le pays dans une politique de réformes économiques aux antipodes du collectivisme imposé auparavant. Le PCC a rendu son verdict sur le bilan du maoïsme en le résumant par la formule «deux tiers positifs, un tiers négatif». Publiquement, les témoignages critiques sur cette époque restent rares en Chine. Après sa visite au mausolée, Xi Jinping a déposé lundi une gerbe au «Monument des héros du peuple», une colonne qui s’élève au centre de la place Tian’anmen — là-même où les derniers manifestants du «Printemps de Pékin» s’étaient réfugiés lors de la sanglante répression militaire de 1989. Le monument porte une calligraphie de la main de Mao Tsé-toung. Cette commémoration intervient à un moment particulièrement crucial pour le régime chinois confronté à une guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump qui a imposé des taxes sur les exportations de Pékin vers son pays, l’accusant de « pillage » des technologies avancées et d’une balance commerciale très déséquilibrée, selon lui. Les négociations, qui durent depuis bientôt une année et qui ont été interrompues voici deux mois, doivent reprendre cette semaine, une délégation chinoise étant arrivée à Washington à cet effet.