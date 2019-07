Plusieurs jours après les appels à des reports ou à une conjugaison de l’élection présidentielle anticipée avec les législatives, l’Instance chargée des élections en Tunisie a confirmé la date du 15 septembre pour le scrutin, rejetant ainsi les demandes de certains partis politiques à repousser la date annoncée au lendemain du décès du président Béji Caïd Essebsi.

« Le bureau de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a décidé la date de 15 septembre pour le scrutin présidentiel», a annoncé, mardi soir, à la télévision son président Nabil Baffoun, après une série de consultations avec les partis politiques. Conformément au calendrier électoral arrêté par l’Isie, les candidatures devront être déposées entre le 2 et 9 août tandis que la campagne électorale se déroulera entre le 2 et le 13 septembre. Quant aux résultats préliminaires, ils pourraient être divulgués le 17 septembre. Reste la date du second tour de l’élection pour laquelle aucune décision de l’Isie n’a encore été prise, sinon qu’elle ne devrait pas dépasser le 3 novembre. Lors d’une ultime réunion, mardi dernier, entre l’Isie et les représentants des partis politiques ainsi que de la société civile, le report de l’élection présidentielle à la même date que les législatives a été vivement débattu puis rejeté. L’Isie maintient néanmoins la convocation de l’électorat pour les législatives le 6 octobre prochain. Initialement programmé, depuis plusieurs mois déjà, en novembre, le scrutin présidentiel a dû souscrire aux exigences de la Constitution en conséquence du décès du président en exercice Béji Caïd Essebsi, le 25 juillet dernier.

Aussitôt connue la nouvelle selon laquelle l’Isie maintient la date du 15 septembre, on apprend dans la foulée que le chef du gouvernement Youssef Chahed se porte candidat à cette élection. En effet, le secrétaire général du Mouvement Tahya Tounes, Selim Azzabi, a affirmé, hier, à l’agence officielle de presse TAP que Youssef Chahed sera le candidat du parti à la présidentielle 2019 en Tunisie. La nouvelle pour aussi inattendue qu’elle puisse paraître ne constitue pas une surprise puisqu’on sait depuis plusieurs mois, voire plus d’une année, que l’ambition de Chahed est bien de s’installer à Carthage.

Azzabi estime que Chahed « refuse d’évoquer la question avant la fin de la période de deuil » de sept jours déclarée au lendemain du décès du président Essebsi, mais le fait est que le candidat de Tahya Tounes prend tout le monde de court avec cette annonce qui va obligatoirement déclenché un branle-bas de combat politique dans les états-majors de tous les partis en instance de campagne. Et si Ennahdha semble toujours à la recherche de son « oiseau rare », après le refus de Habib Essid de porter sa bannière, on imagine mal le parti créé par le défunt président, Nidaa Tounes, demeurer dans l’expectative, période de deuil ou pas. Il en va de même pour les autres formations comme Machrou3 Tounes de Mohsen Marzouk, et la question qui se pose concerne la mise en application ou non de la nouvelle loi électorale, excluant certaines candidatures (Nabil Karoui, Abir Moussi du PSD, Olfa Terras ), loi que le président Béji Caïd Essebsi avait refusé de ratifier. Comme il sera aussi question de la réaction de Hafedh Caïd Essebsi qui a promis des « révélations lourdes », pour les jours prochains et dont on imagine sans peine qui elles pourraient concerner.