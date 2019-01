Le Colonel El Habiri inspecte le service central de vidéosurveillance

Par youcef -

Le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El Habiri a effectué, hier, une visite d'inspection au service central de vidéosurveillance de la sûreté nationale, a ndiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Au cours de cette visite, le colonel El Habiri s'est enquis des différents services et départements techniques relevant de cette "importante structure" où il a reçu "des explications détaillées sur les différentes missions qui lui sont assignées". Au terme de sa visite, le colonel El Habiri s'est rendu au centre de commandement et de contrôle à Alger où "il a exhorté les cadres et le personnel à redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leurs missions pour assurer la sécurité des personnes et des biens", saluant par ,la même occasion, "l'efficacité du plan de sécurité mis en place par la DGSN pour sécuriser les cérémonies de célébration de fin d'année qui se sont déroulées dans de bonnes conditions" à travers l'ensemble du territoire de compétence de la Sûreté nationale.