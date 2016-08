Ould Ali satisfait de la prise en charge des jeunes des wilayas du sud

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali a exprimé mardi à Chlef sa satisfaction quant au niveau de prise en charge des jeunes issus des wilayas du sud et des hauts plateaux dans les camps d'été organisés au nord du pays, notamment dans la wilaya de Chlef. Lors d'une visite de travail et d'inspection à Ténès (Chlef), le ministre a déclaré avoir constaté une bonne prise en charge de ces jeunes dans les camps de vacances et les maisons de jeunes relevant de son département, ce qui leur a permis de passer de bonnes vacances, appelant ces jeunes à oeuvrer pour la préservation de la dignité et de la fierté de leur patrie. Au sujet de la récente déclaration de Taoufik Makhloufi, le ministre a souligné qu'"il s'agit là d'un athlète algérien qui a honoré l'Algérie et dont nous sommes fiers. Il est libre d'exprimer son opinion", ajoutant que "l'Algérie et le Comité olympique ont assuré les meilleures conditions à la délégation algérienne participant aux jeux olympiques de Rio au Brésil et il n'a pas été question d'exclusion ou de marginalisation des sportifs, bien au contraire tous les moyens leur ont été offerts, de par les stages effectués à l'intérieur et à l'extérieur du pays"