L'opération turque en Syrie vise Daech et les milices kurdes

L'opération turque en Syrie a pour but de "mettre un terme" aux problèmes à la frontière turque et vise le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI, Daech) et les milices kurdes, a déclaré mercredi à Ankara le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Depuis 04H00 (01H00 GMT), nos forces ont lancé une opération contre les groupes terroristes de Daech et du PYD (Parti de l'Union démocratique, kurde)", a déclaré M. Erdogan dans un discours à Ankara. L'armée turque, soutenue par les forces de la coalition internationale anti-terroriste, a lancé avant l'aube une opération, "Bouclier de l'Euphrate", avec des avions de combat et ses forces spéciales pour chasser l'EI de Jarablos, localité frontalière de la Turquie. L'opération pourrait être rapide. "Je pense que cette menace sera éradiquée dans un court délai", avait déclaré auparavant le ministre de l'Intérieur Efkan