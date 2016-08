Ban Ki-moon inquiète par la situation en RDCongo

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a pris note de la tenue d'une réunion du comité préparatoire au dialogue politique à Kinshasa en RDCongo, a indiqué un communiqué publié par le porte-parole de M. Ban. "Le secrétaire général continue de suivre attentivement la situation en République démocratique du Congo (RDC), en particulier l'évolution du dialogue politique. Il prend note de la tenue, aujourd'hui à Kinshasa, d'une réunion du Comité préparatoire au dialogue, à l'initiative du facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo", a souligné le communiqué. "Le secrétaire général rappelle que dans sa résolution 2277 (2016) le Conseil de sécurité des Nations unies a souligné l'importance d'un dialogue politique crédible et inclusif en vue de l'organisation d'élections présidentielles et législatives pacifiques, crédibles, ouvertes à tous, transparentes et qui respectent les délais prévus, conformément à la Constitution", selon le texte. M. Ban a, par ailleurs, encouragé tous les acteurs politiques congolais à s'"engager en toute bonne foi dans un dialogue politique inclusif afin de mettre fin à l'impasse qui entoure le processus électoral".