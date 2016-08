Venezuela: Pénurie de 80% des médicaments dans les hôpitaux

Huit médicaments et fournitures sur dix manquent à l'appel dans les hôpitaux vénézuéliens, selon une étude publiée mardi par les organisations sanitaires du pays. La pénurie concerne 81% du matériel médico-chirurgical et 76% des médicaments indispensables pour soigner les patients des hôpitaux publiques, a précisé le député de l'opposition, José Manuel Olivares, qui présentait cette étude. L'Enquête nationale des hôpitaux 2016, qui passe en revue plus de 242 établissements de santé dans tout le pays, a été réalisée par l'organisation médicale "Medicos por la salud" et l'Observatoire vénézuélien de la santé, au côté de l'université centrale du Venezuela. En 2015, la pénurie atteignait 61% pour le matériel médico-chirurgical et 67% côté médicaments. Selon cette étude, près de 90% des services d'urgences des hôpitaux ont connu des dysfonctionnements.