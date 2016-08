Les sportifs olympiques russes accueillis en héros

Les derniers sportifs olympiques russes à revenir de Rio, parmi lesquels de nombreux médaillés d'or, ont été accueillis mardi en héros à l'aéroport Cheremetievo de Moscou. Des dizaines de personnes portant de gigantesques bouquets de fleurs, des pancartes ornées de petits coeurs et des ballons multicolores se sont réunies dans cet aéroport international de la capitale russe plusieurs heures avant l'arrivée de l'avion en provenance de Rio, rapportent des correspondants de presse."Bravo!", ont-elles scandé en applaudissant, dès la sortie des sportifs russes arrivés du Brésil, parmi lesquels notamment la championne olympique de gymnastique rythmique Margarita Mamun, le champion olympique de pentathlon moderne Alexander Lesun et le duo Natalia Ischenko et Svetlana Romashina, médaillées d'or en natation synchronisée. "Merci à tous ceux qui nous soutenaient, qui croyaient en notre victoire", a lancé Natalia Ischenko, après s'être vue offrir une couronne de laurier. "Notre équipe a réussi à représenter le pays de manière brillante dans les conditions les plus difficiles", s'est félicité pour sa part le président du Comité olympique russe, Alexandre Joukov. La sélection russe a évité de peu une exclusion pure et simple des jeux Olympiques, qui se sont déroulés du 5 au 21 août à Rio, en raison d'un vaste scandale de dopage visant la Russie, le Comité international olympique laissant aux fédérations sportives le soin de décider si elles autorisaient leurs sportifs russes à participer