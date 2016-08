Le Barça se dit très intéressé par Paco Alcacer

L'attaquant de Valence Paco Alcacer "intéresse beaucoup" le FC Barcelone, qui travaille à sa venue d'ici la fin du mercato mercredi prochain, a déclaré vendredi le secrétaire technique du club catalan, Robert Fernandez, en quête d'un renfort pour épauler le trio "MSN" (Messi-Suarez-Neymar).

"C'est un joueur qui nous intéresse beaucoup et nous travaillons sur ce dossier", a dit le dirigeant en marge de la présentation à la presse du nouveau gardien du Barça, le Néerlandais Jasper Cillessen.

"Nous avons eu des contacts (avec Valence), nous devons attendre. Nous avons de la marge jusqu'au 31 août et nous allons voir si son arrivée à Barcelone est possible", a ajouté Fernandez, qui a assuré que Paco Alcacer était la priorité du club à ce poste et qu'aucun autre joueur ne viendrait si ce dossier-là n'aboutissait pas.

Le Barça recherche depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts un quatrième attaquant susceptible de permettre à Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar de souffler de temps à autre. International espagnol (13 sélections, 6 buts), Paco Alcacer fêtera ses 23 ans mardi prochain. Double vainqueur de l'Euro des moins de 19 ans avec l'Espagne (2011, 2012), c'est un attaquant d'avenir, né et formé à Valence.