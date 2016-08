Au moins 16 morts dans l'incendie d'un entrepôt à Moscou

Au moins 16 travailleurs originaires du Kirghizstan ont trouvé la mort dans l'incendie d'un entrepôt à Moscou samedi matin, ont annoncé les autorités russes. Les secours sont arrivés sur les lieux à 05H00 GMT pour maîtriser l'incendie qui s'est déclaré dans cet entrepôt d'une zone industrielle au nord de la capitale et ont découvert les 16 corps, a rapporté l'agenceofficielle TASS, citant le ministère des Situations d'urgence. Le feu, qui a ravagé 200 mètres carrés du bâtiment de quatre étages appartenant à une imprimerie, a été éteint vers 07h00 GMT. Alors qu'ils combattaient les flammes, les pompiers ont découvert "une pièce isolée par le feu". Ils ont alors "abattu le mur et découvert 16 corps", a précisé TASS. Ilia Denisov, responsable du ministère des Situations d'urgence, a expliqué que ces victimes étaient des travailleurs immigrés venus du Kirghizstan. Selon lui, le sinistre a été provoqué par une lampe qui s'est cassée dans une pièce contenant une grande quantité de produits inflammables et d'éléments en papier."Le feu s'est propagé du premier étage, par l'ascenseur, jusqu'à la pièce où se trouvaient les personnes qui ont été tuées", a-t-il précisé, cité par l'agence Interfax.