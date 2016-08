Turquie: les policières en uniforme autorisées à porter le voile

La Turquie a pour la première fois autorisé les policières en uniforme à porter le voile islamique, selon une décision de justice publiée samedi dans le journal officiel. Les femmes servant dans la police "pourront avoir la tête couverte" sous leur casquette ou leur béret, à condition que ce voile "soit de la même couleur que l'uniforme et n'ait pas de motifs", précise la décision de justice.Homme fort de Turquie depuis 2003, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan est régulièrement critiqué pour sa dérive autoritaire et islamique.Son gouvernement a autorisé le port du voile dans les universités et au Parlement et, ces deux dernières années, dans la fonction publique et les lycées, au grand dam des tenants de la République laïque fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk.