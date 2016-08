55 places de pénalité pour Hamilton au GP de Belgique

Le Britannique Lewis Hamilton purgera d'un seul coup une pénalité de 55 places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps dimanche, pour de multiples changements de composants de son moteur Mercedes hybride, a-t-on appris samedi. Cette pénalité s'est alourdie à chaque changement de moteur thermique, de turbo ou de moteur électrique, le total étant monté à huit nouveaux composants samedi matin, avant la 3e et dernière séance d'essais libres. Soit 55 places de pénalité au total, pour dépassement des quotas fixés pour toute la saison.

Le quota de composants moteur est très strictement contrôlé par les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA). En changeant tous ces composants, vendredi et samedi, l'équipe Mercedes a renouvelé le stock de pièces neuves en prévision des prochains GP, déterminants dans la course au titre.

Le nombre de concurrents étant limité à 22, et toutes les pénalités devant être purgées lors du même week-end de course, ces changements seront moins pénalisants pour Hamilton. Il partira forcément sur la 11e et dernière ligne de la grille, dimanche à 14h00 locales (12h00 GMT), ou depuis la ligne droite des stands, s'il préfère.