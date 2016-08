Iran: nouvelles restrictions pour l'organisation de concerts à Téhéran

Le procureur général de Téhéran a défini samedi des conditions plus strictes pour l'organisation de concerts dans la capitale iranienne, un sujet qui fait polémique depuis plusieurs semaines dans le pays.

"Le parquet de Téhéran propose que le gouvernorat assure la sécurité des concerts, que le ministère de la Culture en garantisse le contenu et que la police filme" ces évènements, a déclaré Abbas Jafari Dolatabai, cité par Mizanonline, l'agence de presse du pouvoir judiciaire.

L'Iran possède une riche culture de poésie et de musique et les responsables religieux ont une approche parfois plus flexible par rapport à des évènements comme des concerts que dans d'autres pays musulmans.

Cependant, le ministère de la Culture doit donner l'autorisation pour le texte et la musique avant la sortie d'un album ou pour l'organisation d'un concert. Il est aussi interdit de danser lors de telles représentations.

Ces dernières semaines, sous la pression des religieux ultraconservateurs, plusieurs concerts, ayant pourtant reçu les autorisations nécessaires, ont été annulés dans des villes de province par des responsables locaux.