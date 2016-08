Accident de la région de Boulkroud à Skikda: le bilan s’alourdit à 9 morts et 19 blessés

Le bilan de pertes en vies humaines et de blessés dans l’accident survenu samedi soir dans la région de Boulkroud à Skikda s’est alourdi à neuf morts et dix neuf blessés. L’accident s’est produit suite à une violente collision entre un minibus et un véhicule de tourisme suivie de déviation des deux engins et puis leur chute de 50 mètres dans un ravin.