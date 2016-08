Suède : six ans de prison pour un Syrien ayant incendié un centre pour réfugiés

Un réfugié syrien de 28 ans qui avait incendié volontairement un centre pour demandeurs d'asile en Suède a été condamné mardi à six ans de prison et une interdiction définitive du territoire. L'incendie, le matin du 7 juillet, avait fortement endommagé ce centre situé dans une propriété de Surahammar (sud-est), sans faire de blessé. Obada Albaradan, qui était arrivé en Suède en août 2015, et qui y a ététraité pour dépression et épilepsie, avait reconnu avoir allumé l'incendie en mettant le feu aux rideaux dans sa chambre.