Le Premier ministre entame une visite de travail dans la wilaya de Saïda

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, entame, mercredi, une visite de travail dans la wilaya de Saïda, dans le cadre de la mise en oeuvre et du suivi du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.Au cours de cette visite, le Premier ministre inaugurera et inspectera de nombreux projets socio-économiques de même qu’il lancera les travaux de nouveaux chantiers visant à donner un nouvel élan au processus de développement local et à améliorer les conditions de vie de la population.