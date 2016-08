Football : l'Académie de l'Espanyol Barcelone débarque en Algérie

L'Académie de l'Espanyol de Barcelone, spécialisée dans la formation de jeunes footballeurs et déjà implantée dans plusieurs pays à travers le monde poursuit son expansion en débarquant en Algérie, où elle tiendra sa cérémonie inaugurale jeudi (10h00) à l'Hôtel Aurassi d'Alger, a appris l'APS auprès des organisateurs. "L'ouverture de l'Académie Espanyol de Barcelone en Algérie se fera jeudi, à l'Hôtel Aurassi, en présence de l'ancien joueur et actuel directeur des académies de l'Espanyol de Barcelone, Eloy Perez" ont encore précisé les organisateurs dans un communiqué. L'Espanyol Barcelone emboîte ainsi le pas à son voisin catalan, FC Barcelone, qui fut le premier à s'implanter en Algérie, il y'a de cela un an et demi.