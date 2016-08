Air Algérie: perturbation dans les systèmes de réservation et d'enregistrement

Air Algérie a indiqué mercredi que de "fortes" perturbations ont été enregistrées dans la matinée lors des opérations d'enregistrement suite à une panne des routeurs de liaison informatique. Une panne des routeurs de la liaison informatique devant assurer la liaison de communication aux systèmes de réservation et d'enregistrement, était à l'origine de ces perturbations qui ont eu lieu dans la matinée du 31 août au niveau de ses escales nationales et internationales, selon un communiqué de la compagnie. "Cette panne a été localisée et la compagnie travaille avec ses partenaires pour normaliser la situation dans les meilleurs délais", indique la même source.