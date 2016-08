Trois caches et des bombes artisanales détruites à Chlef et Tizi Ouzou

Trois (3) caches pour terroristes, des bombes artisanales, un canon et un obus pour mortier, ont été détruits mardi à Chlef et Tizi Ouzou, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont détruit le 30 août 2016, trois (3) caches pour terroristes, un (1) canon, quatre (4) bombes de confection artisanale, et un (1) obus pour mortier, à Chlef et Tizi Ouzou (1e RM)", précise le MDN.