Tunisie: au moins 14 morts dans un accident de la circulation

Au moins 14 personnes ont péri et 51 ont été blessées mercredi à l'aube dans un accident de la circulation impliquant un poids lourd et un bus de transport public près de Kasserine (centre-ouest), selon un bilan provisoire. "Le bilan préliminaire de cet accident est de 14 morts, dont le conducteur du camion, et de 51 blessés", a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sur sa page officielle Facebook. Une quinzaine de voitures, également impliquées dans ce drame de la circulation, ont pris feu, d'après la même source. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident, qui s'est produit à l'aube dans la localité de Khamouda, est dû à un problème de freins du semi-remorque, qui est entré en collision dans un premier temps avec le bus de transport public avant de poursuivre sa course contre un poteau électrique, heurtant au passage de nombreuses voitures.