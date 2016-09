Belaid Salah nommé président du Haut Conseil de la langue arabe

Le professeur Belaid Salah a été nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en qualité de président du Haut Conseil de la langue Arabe (HCLA), un organisme ayant pour mission notamment d’œuvrer à l'épanouissement de cette langue et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifique et technologique. Le Haut Conseil de la langue arabe, consacré dans la dernière constitution révisée, est chargé notamment "d'oeuvrer à l'épanouissement de la langue arabe et à la généralisation de son utilisation dans les domaines scientifique et technologique ainsi qu'à l'encouragement de la traduction vers l'arabe à cette fin". La Constitution révisée de 2016 stipule, dans son article 3, que "l'arabe est la langue nationale et officielle" et "demeure la langue officielle de l’Etat" et "il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la langue arabe". Le président Bouteflika avait déclaré que "les termes de cette consécration constitutionnelle, s'agissant des composantes fondamentales de notre identité que sont l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité stipulent que l'Etat oeuvre désormais et constamment à la promotion et au développement de chacune d'entre elles, marquant ainsi le souci de préserver la profondeur et la spécificité qui les caractérisent". Aussi, si l'Islam est consacré, à l'article 2 de la Constitution, religion de l'Etat, l'arabe qui est aux termes de l'article 3 de la Constitution, la langue nationale et officielle demeure, en vertu de ce même article, la langue officielle de l'Etat et la création du Haut Conseil de la langue arabe lui confère opportunément la vocation de développement et de rayonnement notamment par le besoin pressant et la capacité de s'approprier, sans tarder, l'utilisation des sciences et des technologies modernes".M. Belaid Salah, professeur à l'université de Tizi Ouzou, a exercé durant plus de 30 ans dans l'enseignement universitaire. Il est également l'auteur de plusieurs publications en linguistique sur la langue arabe