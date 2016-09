Les bons points de l’OMS à l’Algérie Algérie

L’Algérie est l’un des "rares" pays "en voie" d’atteindre tous les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), notamment s’agissant de la santé, a affirmé jeudi à Alger Bah Keita, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). S’exprimant à l’ouverture de la journée d’information sur la Stratégie de coopération de l’OMS avec le pays (SCP) 2016-2020, M. Keita a estimé que l’Algérie était l’un des "rares pays à être en voie d’atteindre tous les OMD, notamment s’agissant de la santé", soulignant qu’il s’agit d’un "progrès qui mérite d’être cité". S’agissant de la Stratégie quinquennal liant l’OMS et l’Algérie, le représentant de l’agence onusienne a qualifié le document d’"important" car, a-t-il argumenté, reflétant "les priorités nationales définies par le gouvernement algérien en matière de santé", d’une part. D’autre part, il s’inspire des orientations "stratégiques" de l’OMS au niveau continental et plus largement, au niveau planétaire, a-t-il poursuivi, relevant "l’engagement" de l’Algérie à faire de la santé une "priorité nationale".