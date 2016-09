Syrie: évacuation de 300 déplacés de Daraya d'une ville rebelle

Plus de 300 habitants originaires de Daraya, près de Damas, ont commencé à être évacués vendredi par l'armée syrienne d'une localité voisine rebelle, selon des médias locaux. Cette mesure "s'inscrit dans le cadre de l'accord entre l'Etat syrien et les factions armées conclu la semaine dernière", a indiqué la télévision officielle. L'accord en question porte sur l'évacuation de milliers de rebelles et de civils de Daraya qui a été reprise totalement samedi dernier par l'armée après cette évacuation. Selon les médias officiels, il s'agit de 303 habitants de Daraya qui seront transférés à Hrajela, une localité de la province de Damas contrôlée par les forces gouvernementales. La télévision syrienne a précisé qu'il s'agissait de 162 enfants, 62 hommes et 79 femmes.Le président du Comité de réconciliation de Daraya, Marwan Obeid, a dit à la télévision officielle que ces personnes "s'étaient déplacées progressivement à Mouadamiyat al-Cham". C'est "la troisième étape de l'accord de Daraya", a-t-il dit.