Espagne: les députés redisent "non" à un gouvernement Rajoy

Les députés espagnols ont de nouveau refusé vendredi leur confiance au conservateur Mariano Rajoy, au pouvoir depuis 2011, prolongeant la paralysie politique du pays, qui dure depuis huit mois. Par 180 voix contre et 170 pour, les députés ont rejeté vendredi soir un deuxième gouvernement Rajoy, exactement comme ils l'avaient fait mercredi. Les partis ont désormais deux mois pour négocier et s'ils ne trouvent aucun accord, de nouvelles élections législatives seront convoquées, les troisièmes en un an. M. Rajoy pourrait éventuellement être à nouveau candidat à l'investiture, tout comme le dirigeant socialiste Pedro Sanchez. Le conservateur sortant a plaidé en vain pour que ses adversaires socialistes le laissent gouverner.