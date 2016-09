Une armée européenne n’est pas envisageable

L'Union européenne ne se dotera pas d'une armée commune avant un certain temps, a expliqué vendredi à Bratislava la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini, mais l'UE devrait être capable d'assumer un rôle plus grand en matière de défense. "Nous sommes tous d'accord (...) qu'une armée européenne n'est pas quelque chose qui va arriver de si tôt, mais ce qui peut venir bientôt si les Etats membres s'engagent, c'est une avancée en matière de défense européenne, et c'est ce qu'on a mis sur la table aujourd'hui", a lancé Mme Mogherini lors d'une conférence de presse concluant la première journée d'une réunion informelle des 28 ministres des Affaires étrangères de l'UE.