Colombie: la paix signée le "26 septembre à Carthagène"

Le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé vendredi que l'accord de paix, conclu la semaine dernière avec la guérilla des Farc, sera signé le 26 septembre à Carthagène des Indes, station balnéaire et port important de la côte caribéenne. "La paix sera signée le 26 septembre à Carthagène", a annoncé le chef de l'Etat, dont le gouvernement a conclu un accord avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes), à l'issue de près de quatre ans de négociations pour mettre fin à 52 ans d'un conflit armé qui a fait des dizaines de milliers de morts. M. Santos a d'abord dit "26 avril" avant de se reprendre et de répéter sa phrase de bout en bout, en appuyant bien sur la date du "26 septembre", lors de cette intervention à Carthagène, devant l'assemblée de la Confédération colombienne des chambres de commerce. Le chef de l'Etat a ajouté qu'il s'agissait "peut-être de l'annonce la plus importante" qu'il ait faite dans sa vie.