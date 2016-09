COP21: La Chine ratifie l'accord de Paris sur le climat

La Chine, principal pollueur de la planète, a ratifié samedi l'accord mondial sur le climat conclu le 12 décembre à Paris à l'issue de la COP21, a annoncé l'agence étatique Chine nouvelle, tandis que les Etats-Unis devaient lui emboîter dans la journée. L'organe législatif le plus élevé de l'Empire du Centre a voté "la proposition pour ratifier" ce traité historique visant à contenir le réchauffement climatique sous le seuil critique de 2 voire 1,5°C par rapport au niveau pré-industriel, a précisé l'agence. L'accord de Paris, adopté en décembre, a été formellement signé par 175 pays en avril à New York, mais chaque pays doit ensuite, selon ses propres modalités (vote au Parlement, décret, etc.), ratifier le texte.