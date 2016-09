Treize membres du PKK tués dans un raid de l'aviation turque

Treize membres de la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ont été tués, samedi, dans un raid de l'aviation turque dans le sud-est du pays, a annoncé l'état-major de l'armée turque (TSK). Ces frappes, qui ont visé des rebelles dans la région entre Van et Agri, sont intervenues après que huit soldats aient été tués et huit autres blessés, vendredi soir, lors d'une opération anti-PKK dans la province orientale de Van. Deux autres militaires et un gardien de village ont péri, vendredi, dans une attaque de la guérilla à Mardin (sud-est). Un total de 33 rebelles du PKK ont été abattus, vendredi, dans des opérations aériennes et terrestres des forces armées turques contre des positions de la rébellion à Cukurca, également dans le sud-est du pays majoritairement peuplé de Kurdes, selon la TSK.