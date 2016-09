Une délégation de l'ONU visite le Soudan du Sud

Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est au Soudan du Sud depuis vendredi pour pousser le déploiement d'une force de protection, qui sera composée de 4.000 soldats africains. "Nous voulons voir une meilleure compréhension entre le gouvernement du Soudan du Sud et l'ONU. Nous voulons voir des progrès en ce qui concerne la force de protection régionale", a déclaré à la presse l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'ONU et le chef de la délégation, Mme Samantha Power, à son arrivée à Juba, capitale sud-soudanaise. Elle a fait savoir que la délégation allait aussi exhorter le gouvernement sud-soudanais à mettre en oeuvre l'accord de paix d'août 2015 et faire pression pour l'établissement d'un tribunal visant à mettre fin à l'impunité pour les crimes commis pendant le conflit de près de deux ans.