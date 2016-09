Cinq soldats turcs tués lors d'un attentat du PKK

Cinq soldats ont été tués et six autres blessés samedi, lors d'un attentat terroriste perpétré par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans la province de Hakkari, au sud-est de la Turquie, a rapporté l'agence de presse Dogan. La province de Hakkari est le théâtre d'intenses affrontements depuis qu'une opération a été lancée vendredi contre les terroristes du PKK, dans le district de Cukurca. Plus tôt dans la journée de samedi, à Cukurca, lors d'affrontements armés avec les terroristes, trois soldats ont été tués et vingt autres blessés. Trois d'entre eux sont dans un état grave.