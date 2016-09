Brexit : Londres doit être préparé à des "moments difficiles"

La première ministre britannique, Theresa May, a averti dimanche, que le retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne (UE) ne se fera pas sans impact sur l’économie britannique et que le pays doit être préparé à des " moments difficiles ". Intervenant sur la BBC avant de se rendre en Chine pour le sommet du G20, Mme May a reconnu que le brexit aura des répercussions négatives sur l’économie du pays, mais a promis qu’elle ferait pour le mieux lors du processus du retrait qui ne commencera pas avant 2017. Elle a relevé que les derniers chiffres économiques positifs depuis le référendum du 23 juin en faveur du brexit (retrait britannique), ne veulent pas du tout dire que le retrait n’affectera pas l’économie du Royaume Uni.