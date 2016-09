12 contrebandiers arrêtés à Tamanrasset et In Guezzam

Douze contrebandiers ont été arrêtés samedi à Tamanrasset et In Guezzam par des détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également saisi divers produits destinés à la contrebande, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire, ont arrêté le 3 septembre 2016 à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), 12 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, une moto, 57 détecteurs de métaux, 22 marteaux piqueurs et des outils de détonation", précise le MDN.