Importations de véhicules: le quota de 2017 n’est pas encore fixé

Plusieurs secteurs procéderont bientôt à des évaluations visant à définir le contingent quantitatif des importations de véhicules pour l'année 2017, a indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Industrie et des Mines Abdesselem Bouchouareb. "Le quota pour 2016 a été réglé et pour 2017, le groupe de travail (regroupant les secteurs du Commerce, de l'Industrie et des Finances) va se réunir pour faire des évaluations et des propositions aux départements concernés, à savoir les ministères du Commerce et de l'Industrie", a déclaré M. Bouchouareb à l'APS en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire de l'APN (2016/2017).