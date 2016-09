Plus de 270 kg de kif traité à Nedroma

Les éléments de la sûreté de la daïra de Nedroma (Tlemcen) ont procédé à la saisie de 271 kg de kif traité dissimulés dans un garage, a-t-on appris, dimanche du service de la communication de la sûreté de wilaya. A l’issue des investigations menées par ce service sur un suspect connu pour ses activités de contrebande et activement recherché, la police a réussi à localiser, à Nedroma, un garage appartenant à l’oncle du suspect, servant à cacher la marchandise prohibée, ajoute on. La perquisition du garage, sur ordre du procureur de la république pré le tribunal de Nedroma, a donné lieu à la découverte de la quantité de drogue emballée dans dix sacs. L’opération a permis d’arrêter le propriétaire du local, âgé de 65 ans et la saisie du véhicule utilisé pour le transport de la drogue, précise-t-on de même source.