Les modifications prévues par la LF 2017 n'affecteront pas le pouvoir d'achat

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a indiqué dimanche à Alger que le projet de Loi de finances (LF) 2017 qui sera examiné cette semaine introduira quelques modifications pour améliorer la situation économique sans affecter le pouvoir d'achat des citoyens. Le projet de Loi de finances 2017 qui sera examiné cette semaine introduira quelques modifications pour améliorer la situation économique et renforcer le front social, a déclaré M. Sellal à la presse en marge de l'ouverture de la session parlementaire. La LF 2017 est "la mise en oeuvre de la première année du nouveau modèle politique et économique" qui vise à "consolider l'économie nationale et l'investissement, notamment national, et à renforcer la production industrielle et agricole", a souligné le Premier ministre.