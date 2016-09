Le dialogue et la solution politique seules pistes pour la paix en Libye

Le dialogue et la solution politique "sont les seules pistes qui peuvent amener la paix et la stabilité en Libye", a affirmé dimanche le ministre chargé des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, soulignant le rôle important que "doit jouer le gouvernement libyen". "Le dialogue et la solution politique sont les seules pistes qui peuvent amener la paix et la stabilité en Libye" a affirmé M. Messahel lors d'une conférence de presse co-animée, au siège des Affaires étrangères a Alger, avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler.