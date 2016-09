Pétrole : la Russie et l'Arabie saoudite proche d’un accord

Le président russe Vladimir Poutine et le vice-prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, réunis dimanche à Hangzhou en marge du G20, ont prôné une coopération renforcée, notamment dans le domaine pétrolier, entre leurs deux pays, les plus gros producteurs d'or noir. "Nous attachons beaucoup d'importance au renforcement de la coopération mutuellement avantageuse avec l'Arabie saoudite. Cela concerne nos relations bilatérales, compte tenu que nous sommes les plus gros exportateurs de pétrole, tout comme les questions internationales ", a déclaré M. Poutine. "Nous estimons que sans l'Arabie saoudite, on ne peut régler aucun problème important dans la région, et pour nous, c'est très important de maintenir un dialogue permanent avec vous", a-t-il souligné. Mohammed ben Salmane a de son côté assuré que les relations entre l'Arabie saoudite et la Russie étaient aussi "stratégiques", et que "la coopération et la coordination" entre les deux pays étaient "très importantes".