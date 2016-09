Ukraine: Hollande confirme un sommet à quatre

Le président François Hollande a confirmé lundi la tenue "dans les prochaines semaines" d'un sommet des dirigeants ukrainien, français, allemand et russe sur la situation en Ukraine. "Nous sommes convenus d'organiser dans les prochaines semaines un sommet entre l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine", a déclaré le chef de l'Etat français qui participe depuis dimanche au G20 de Hangzhou (est de la Chine). "En Ukraine, nous devons poursuivre le processus (de paix) de Minsk, régler les points de blocage actuels, notamment la mise en oeuvre du statut spécial, la situation sécuritaire et l'absence de confiance entre les parties", a-t-il souligné dans un message sur son compte Facebook.