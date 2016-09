Le prix du pétrole repart nettemement en hausse

Le cours du baril de pétrole a bondi de quelque 5% à Londres et à New York lundi après une déclaration commune signée par les ministres saoudien et russe de l'Energie en marge du sommet du G20 à Hangzhou, en Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre valait 48,10 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 1,27 dollar par rapport à la clôture de vendredi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour livraison en octobre prenait 1,16 dollar à 45,60 dollars.