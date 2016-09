Le Polisario réitère son appel pour un référendum d'autodétermination

Le Front Polisario, a réaffirmé que "le seul moyen pour désamorcer la tension et l'instabilité et éviter le dérapage de la région vers le pire passe par une solution démocratique et transparente garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et l’indépendance". Dans un communiqué sanctionnant une réunion extraordinaire du Bureau permanent du Secrétariat national (SN) sous la présidence du Président sahraoui et SG du Front Polisario, Brahim Ghali, tenue samedi, le bureau a appelé la communauté internationale à respecter ses engagements envers le peuple sahraoui et exercer "toutes les pressions et sanctions nécessaires" contre le Maroc afin de se conformer à la légitimité internationale appelant au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui.