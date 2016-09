Un Palestinien tué et un autre blessé l’armée israélienne

Un Palestinien a été tué et un autre blessé lundi par des tirs des forces d'occupation israélienne dans le nord d'El Qods occupée, selon des sources palestiniennes. "Les forces d'occupation israélienne ont tiré sur un véhicule transportant deux palestiniens dans le camps des réfugiés Chaafat dans le nord d'El Qods occupée tuant un deux et blessant l'autre", ont affirmé ces sources. La veille, neuf Palestiniens, dont deux adolescents, ont été arrêtés par les forces d'occupation israélienne à El Qods occupée, Naplouse et à El Khalil, en Cisjordanie occupée, selon l'agence de presse palestinienne (WAFA).