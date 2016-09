Une centrale photovoltaïque de 1 MW à Boughezoul

Les travaux de réalisation de la première centrale photovoltaïque algérienne d’une capacité de 1 MW seront "bientôt" lancés, à la nouvelle ville de Boughezoul, au sud d’Alger, en partenariat entre le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et le groupe privé national Condor, a-t-on appris, lundi, du directeur du CDER. Selon le Pr. Yassaà Noureddine, le projet bénéficiera d’une offre d’accompagnement proposée par le CTCN (Climate Technology Centre & Network), organe de transfert de technologie et de renforcement des capacités des pays en développement, sous l’égide de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques. "L’objectif ciblé est de permettre à l’Algérie de capitaliser l’expertise nécessaire à l’émergence d’une forte industrie du renouvelable à travers des entreprises spécialisées, tout en intégrant les compétences locales dans l’ensemble du processus d’étude et de conception", a indiqué le Pr. Yassa, lors d’un workshop dédié au volet technique du projet en question, réunissant tous les partenaires concernés.