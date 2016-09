Hamid Grine en visite de travail à Sidi Bel Abbès

Le ministre de la communication, Hamid Grine, a souligné, lundi à Sidi Bel-Abbès, la nécessité de mobiliser tous les médias du secteur public et privé au service des questions à caractère social pour un plus large impact au niveau de la société. Présidant une cérémonie symbolique de distribution de cartables au profit des enfants démunis, collectés lors d’une action de solidarité initiée par la radio locale et le croissant rouge algérien, le ministre a indiqué que la mission des médias est consacrée au service des questions sociales et dans la consolidation des actions de solidarité dont l’impact est grand au sein de la société. M.Grine a rappelé que 40.000 cartables ont été collectés à l’échelle nationale dans le cadre d’opérations de solidarité auxquelles ont pris part les radios locales, en coordination avec les bureaux du CRA, sous le slogan "Un élève, un cartable, un sourire". "Cet engouement reflète la solidarité du peuple algérien avec les familles démunies", a-t-il estimé, tout en rappelant les précédentes actions initiées avec succès par les radios locales. L’opération de collecte des cartables et des fournitures scolaires, lancée mercredi dernier à Sidi Bel-Abbès, se poursuivra jusqu’à mardi, a précisé le directeur de la radio locale, Mohamed Allem, indiquant que 2.000 cartables ont été déposés au niveau du siège de la radio, dons de bienfaiteurs et des services de la direction de l’action sociale. Ces fournitures sont distribuées au profit des élèves issus de familles nécessiteuses recensés par le bureau de wilaya du CRA, notamment au niveau des zones déshéritées. D’autre part, au premier jour de sa visite dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, le ministre a inspecté de chantier de réalisation du nouveau siège de la radio locale, dont les travaux ont débuté au début de l’année en cours pour une enveloppe de 80 millions DA. Le projet sera réceptionné en avril prochain. Sur place, M.Grine a donné des instructions pour achever les travaux dans les délais fixés et sa dotation en équipements modernes. Le ministre assistera, mardi, à la 9ème conférence de formation sur la communication prévue à la salle des conférences de la wilaya.